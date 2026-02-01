Scontri a Torino, Salvini: "Mancata Prevenzione? Nessuno pensava a questo livello di violenza"

Circa un centinaio di agenti sono rimasti feriti negli scontri con i manifestanti a Torino. E’ successo sabato in seguito al corteo organizzato in solidarietà dell’Askatasuna, il centro sociale sgomberato a dicembre dello scorso anno. “Attività preventiva? Evidentemente non si pensava che la violenza bestiale potesse arrivare a quello che noi abbiamo visto ieri”, ha detto Matteo Salvini, commentando quanto accaduto nel capoluogo piemontese, a margine della raccolta firme su referendum sulla Giustizia a Roma. “Non credo nessuno potesse prevedere una cosa del genere. Nel decreto sicurezza c’è il fermo preventivo, Piantedosi lo propone nelle 12 ore precedenti a un evento, io peserei ad estenderlo a 48 ore”, ha aggiunto il ministro dei Trasporti.