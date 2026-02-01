Dl Sicurezza, Salvini: "Norme che servono, spero non ci siano giudici buonisti"

Matteo Salvini fa leva sul decreto Sicurezza all’indomani degli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti a Torino. In seguito al corteo, organizzato in solidarietà del centro sociale Askatasuna, è andata in scena una guerriglia nella quale sono rimasti feriti un centinaio di agenti. “È un momento delicato perché le scene di ieri di Torino non sono normali. Conto che a chi è stato arrestato gli si contesti almeno il tentato omicidio“, ha detto il ministro dei Trasporti, oggi a Roma per la raccolta firme sul referendum sulla Giustizia, parlando dell’aggressione ai poliziotti nel capoluogo piemontese. “Spero non ci sia qualche giudice buonista che inizia a cercare di capire se c’è del disagio. È sempre più urgente approvare questo decreto sicurezza”. “Speriamo poi che nel decreto ci siano tutte le norme che servono. Conto che ci sia anche quella norma che tagli l’iscrizione automatica nel registro degli indagati per le forze dell’ordine“, ha aggiunto il leader della Lega.