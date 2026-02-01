Accesso Archivi

Askatasuna, Zangrillo: "Lo Russo dia segnale e tolga da sua maggioranza Avs"

LaPresse

“Gli episodi di ieri di Torino confermano come ormai la situazione sia intollerabile“. Così il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, dalla sede di Forza Italia a Torino, dopo gli episodi di guerriglia urbana che si sono verificati in occasione della manifestazione organizzata in difesa del centro sociale Askatasuna. “In realtà lo sapevamo già da tempo: a fronte dell’ennesimo episodio di violenza, chiederemo al sindaco di Torino di assumere una posizione chiara rispetto a questi eventi – ha proseguito Zangrillo – È necessario che il sindaco tolga le deleghe all’assessore di Avs, che tolga dalla sua maggioranza i rappresentanti di Avs, per dare un segnale chiaro: non c’è alcuna possibilità di tollerare una copertura politica verso un gruppo eversivo”.