Amministrative Roma, Abodi: "Malagò sindaco? Per città serve esperienza e sensibilità politica"

“Se mi piacerebbe Malagò sindaco di Roma? Io credo che la città sia molto complessa e che abbia bisogno di esperienza e di sensibilità politica, abbia bisogno anche di una conoscenza profonda delle zone più periferiche che non sono soltanto le periferie, sono anche gli aspetti della socialità, mortificati e nascosti”. Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in un’intervista a LaPresse. “Decide Giovanni Malagò poi cosa fare del tuo futuro, se sarà lui il candidato auguri. Però mi auguro che, nonostante l’impegno del sindaco Gualtieri che gli riconosco e che ha beneficiato spesso anche del supporto del governo con risorse e collaborazioni, ci sia bisogno di qualcosa di ulteriore e di ancora più significativo, perché la città possa davvero cambiare il volto rispettandone tutti gli aspetti storici e tutto quel valore che la storia ci ha consegnato ma anche proponendo prospettive di futuro che fanno fatica ancora ad emergere”, ha aggiunto.