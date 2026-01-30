Opposizioni contestano Casapound alla Camera, annullata conferenza su "remigrazione"

I deputati di Avs, Pd, M5S e +Europa, Bonelli, Orfini, Ricciardi e Magi, contestano la presenza di esponenti di Casapound alla Camera facendo annullare la conferenza stampa che li vedeva protagonisti della presentazione di una proposta di legge sulla “Remigrazione”, organizzata dal leghista Domenico Furgiuele. Prima dell’annullamento dell’evento, decisione presa dal presidente Fontana per motivi di ordine pubblico, un gruppo di parlamentari dell’opposizione aveva occupato la sala stampa di Montecitorio.