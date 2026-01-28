Mattarella ad Abu Dhabi in visita al Museo Nazionale Zayed

“La ringrazio molto per l’accoglienza che sta riservando a me e alla mia delegazione con questo spirito di amicizia che lega i nostri Paesi. Ne sono grato”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprendo i suoi colloqui ad Abu Dhabi con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. “Sono onoratissimo di restituire la visita che ha fatto un anno fa a Roma. Una visita molto importante per l’Italia e che – ha sottolineato Mattarella – ha lasciato segni concreti nella nostra collaborazione. Devo confidarle che sono tornato spesso al nostro colloquio a Roma e alla saggezza delle sue considerazioni”. Nelle immagini il capo dello Stato in visita al Museo Nazionale Zayed.