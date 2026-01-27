La cerimonia di consegna dei carrarmati Lynx realizzati dalla joint venture Leonardo-Rheinmetall

I primi quattro carrarmati del sistema Lynx ‘As is’, realizzati dalla joint venture tra Leonardo e Rheinmetall, sono stati consegnati all’Esercito Italiano al Centro Polifunzionale di Sperimentazione di Montelibretti. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, e Björn Bernhard, responsabile della divisione Vehicle System Europe di Rheinmetall.

I quattro mezzi A2CS Combat – il quinto è in arrivo – fanno parte del primo contratto di 21 veicoli siglato alla fine dello scorso anno. La fornitura rientra nell’ambito del programma A2CS (Army Armoured Combat System), che prevede l’acquisizione totale di 1050 veicoli di fanteria e che, insieme al programma Main Battle Tank, rinnoverà le linee dei mezzi pesanti dell’Esercito Italiano. Nel corso della cerimonia, al ministro Crosetto è stato regalato un modellino del veicolo consegnato.