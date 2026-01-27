Iran, Tajani: “Ambasciatrice convocata? Non è colpa nostra se c’è stata carneficina”

In merito alla convocazione dell’ambasciatrice italiana a Teheran Paola Amadei da parte delle autorità iraniane “non siamo d’accordo. Non è colpa nostra se c’è stata una carneficina in Iran. L’opposizione che era in piazza è stata massacrata. Ci sono state migliaia di morti. Un importante e autorevole settimanale ha detto che sarebbero arrivati a 30mila morti. Non so se sia quella la cifra ma è comunque inaccettabile”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento alla Farnesina. Il ministro ha confermato che giovedì al Consiglio Affari Esteri “proporremo insieme ad altri Paesi le sanzioni verso i Pasdaran responsabili e daremo parere favorevole all’inserire i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche”.