Milano-Cortina 2026, Piantedosi: “Ice in Italia? Al momento non ci risulta “

“Al momento non ci risulta, ma le delegazioni straniere scelgono loro a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse. Non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della seconda giornata del terzo Forum internazionale del turismo, organizzato dal ministero del Turismo in collaborazione con Enit, in corso a Milano, in merito alla possibilità che l’Ice possa essere in Italia in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.