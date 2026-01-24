Mattarella: "Tutti svolgano azioni quotidiane per la pace"

“È stato un momento di vero godimento intellettuale. Non riprendo le innumerevoli sollecitazioni che sono emerse dalle relazioni, ma le portiamo dentro di noi e obiettivamente contengono una quantità di sollecitazioni” e “di indicazioni per riflettere e per adeguare comportamenti e iniziative a quanto è stato espresso. È stato davvero un percorso che ha messo insieme storia, che non è passato ma è svolgimento, e quindi lega passato, presente e avvenire, è quello che ci è stato detto con chiarezza e con grande profondità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al convegno ‘Mediterraneo: mare di pace?’, a Cefalù (Palermo).

“Grazie ancora a tutti. Portiamo dentro di noi quanto ci è stato detto dalle relazioni e quanto ci è stato sollecitato per un tema di riflessione anche per l’azione quotidiana da svolgere, ciascuno nei propri compiti e responsabilità”, ha aggiunto.