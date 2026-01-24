Crans-Montana, Tajani: “Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano”

“Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano. Questa mattina ho parlato anche con il ministro degli esteri Cassissa per raccontargli della profonda indignazione del popolo italiano. Mi ha ribadito che il governo svizzero vuole fare chiarezza su ciò che è accaduto. Il messaggio che vogliamo dare? È un messaggio alla magistratura cantonale che è responsabile di un’inchiesta che fa buchi da tutte le parti. Un’inchiesta che è partita in ritardo, che ha permesso ai due responsabili di tentare la fuga e di accusare altre persone”. Così il ministro degli Esteri Tajani nella sede della Farnesina sul richiamo dell’ambasciatore italiano in Svizzera come protesta verso la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, gestore della discoteca “Le Constellation” di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno.

“Abbiamo chiesto al nostro ambasciatore di incontrare la procuratrice cantonale. Lei ha negato l’incontro. Questo è un ulteriore atteggiamento della magistratura cantonale”, ha aggiunto Tajani. “Non ci sono motivazioni per la scarcerazione se non il pagamento di 200mila franchi”. “La responsabilità oggettiva dei signori Moretti è Chiara. Vogliamo sia fatta giustizia”.