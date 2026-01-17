Gaza, Trump: “Trasformare sogni in realtà”

“Il 29 settembre 2025 ho annunciato il Piano globale per porre fine al conflitto di Gaza, una straordinaria tabella di marcia in 20 punti rapidamente adottata da tutti i leader mondiali, inclusi i principali capi di Stato del mondo arabo, di Israele e dell’Europa. A sostegno di questo Piano, il 17 novembre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato a stragrande maggioranza la Risoluzione 2803, accogliendo e approvando questa visione. Ora è il momento di trasformare tutti questi sogni in realtà. Al centro del Piano c’è il Consiglio per la Pace, il Consiglio più imponente e importante mai riunito, che sarà istituito come una nuova Organizzazione Internazionale e Amministrazione Governativa di Transizione“. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella lettera in cui invita a prendere parte al Consiglio di pace per Gaza. La lettera è stata pubblicata sui social dal presidente dell’Argentina Javier Milei. Il ministero degli Esteri dell’Egitto ha annunciato che anche il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi sta valutando la proposta di aderire al Consiglio di Pace per Gaza dopo aver ricevuto l’invito da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Trump in invito a Board of Peace, sforzo di illustre nazioni

“Il nostro sforzo riunirà un illustre gruppo di nazioni pronte ad assumersi la nobile responsabilità di costruire una pace duratura, un onore riservato a coloro che sono disposti a dare il buon esempio e a investire brillantemente in un futuro sicuro e prospero per le generazioni a venire”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella lettera in cui invita a prendere parte al Consiglio di pace per Gaza. “Convocheremo i nostri meravigliosi e impegnati partner, la maggior parte dei quali sono leader mondiali altamente rispettati, nel prossimo futuro”, si legge nella lettera pubblicata sui social dal presidente dell’Argentina Javier Milei, “questo Consiglio sarà unico nel suo genere, non c’è mai stato niente di simile! Ogni Stato Membro può designare un rappresentante autorizzato a partecipare alle riunioni per suo conto”.