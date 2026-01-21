Città 30, Lepore dopo il Tar: “Bologna ha dimezzato i morti, il governo dovrebbe aiutare”

“Il governo ha cercato di rallentare la Città 30, ma non è riuscito a fermare i morti sulle strade. Bologna invece li ha dimezzati”. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, interviene dopo la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che ha annullato, per motivi formali, le ordinanze istitutive della Città 30. “Un governo dovrebbe aiutare le città che salvano vite, non ostacolarle”, afferma Lepore, chiarendo che il Comune non farà ricorso. “Andremo avanti – spiega – con un nuovo provvedimento che seguirà le indicazioni del Tar”. Secondo il sindaco, la decisione del Tribunale non mette in discussione il progetto: “Non è una bocciatura della Città 30. Il Tar ha riconosciuto al Comune il potere di pianificare i limiti di velocità, chiedendo solo una diversa modalità di redazione degli atti”. “L’unico effetto della sentenza – conclude – è burocratico: più carta per rifare qualcosa che già funzionava”.