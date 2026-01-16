Salerno, De Luca pronto a ricandidarsi. Il sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso

Vincenzo De Luca pronto a ricandidarsi come sindaco di Salerno. Vincenzo Napoli, infatti, si è dimesso dalla carica di primo cittadino, un anno prima della scadenza del suo secondo mandato consecutivo alla guida di Palazzo di Città. I salernitani sono chiamati a votare in primavera.

La decisione, già nell’aria da diversi giorni e annunciata questa mattina dallo stesso Napoli agli assessori nella riunione di giunta comunale, è stata formalizzata dopo la prima seduta del nuovo Consiglio provinciale. Protocollate le dimissioni, trascorreranno venti giorni prima che queste diventino efficaci e irrevocabili, con conseguente scioglimento del Consiglio comunale e nomina di un commissario da parte del prefetto, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del Tuel. Il rappresentante del Partito democratico decadrà anche dalla carica di presidente della Provincia di Salerno.

Il ritorno di De Luca, ex presidente della Regione Campania e primo cittadino di Salerno per quattro volte dal 1993 e fino al 2011 (con una pausa tra il 2001 e il 2006), è quindi dato per scontato.

De Luca: “Farò politica non me ne vado in ferie”

A settembre 2025, poco prima del termine del suo mandato, De Luca aveva annunciato che non avrebbe abbandonato la politica. “Sto qua innanzitutto come cittadino campano, sto qui a difendere Napoli per quello che abbiamo fatto, la Campania che ha conosciuto una stagione di policentrismo. Tutta l’aria interna della Campania era abbandonata a se stessa , abbiamo fatto investimenti importanti in tutti i territori. Staremo qui a controllare non me ne vado in ferie, farò politica come intendo io la politica e manterremo il controllo sull’attività come è doveroso fare”.