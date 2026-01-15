Valeria Fedeli, Gentiloni: "Orgoglioso di averla avuta come ministra nel mio Governo"

“Credo che si è visto quello che Valeria Fedeli è stata, cioè una persona capace di dialogare con tutti, di avere le sue idee, anzi di combattere con le sue idee, ma in fondo di riuscire a mediare, a trovare accordi, a parlare con tutti”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni, in visita alla camera ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, per l’ultimo saluto a Valeria Fedeli, ex senatrice del Pd e ministra dell’Istruzione nel governo da lui presieduto, morta mercoledì all’età di 76 anni. “È raro vedere un ricordo di un esponente politico in questa partecipazione. Io sono molto orgoglioso del fatto che lei sia stata ministra nel governo che ho presieduto“.