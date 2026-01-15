Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 15 gennaio 2026

Ultima ora

Ucraina, flash mob Team Vannacci: "Stop a finanziamenti armi, Aula voti contro"

LaPresse
LaPresse

Flash mob del ‘Team Vannacci‘ in piazza Montecitorio dove, durante l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula, una decina di persone legate all’associazione “Mac” (Mondo al contrario-Team Vannacci) ha manifestato srotolando uno striscione con su scritto ‘Basta finanziamenti a Kiev per le armi. Le risorse per i cittadini italiani’.”Il generale dice da sempre e con coerenza ‘Basta ai finanziamenti a Kiev per l’acquisto di armi’ e noi seguiamo questo principio – dice il responsabile romano di Mac Marco Pomarici – Quei fondi destiniamoli ai cittadini italiani e alle tante urgenze del nostro Paese. Anche perché tanti di questi fondi sono andati a cessi d’oro e al cerchio magico di chi governa l’Ucraina”.”Un generale, un militare, non deve avere necessariamente una visione guerrafondaia – aggiunge – e, proprio perché ha una visione completa, dice di dare le risorse ai nostri cittadini. Questa è la linea del ‘Mondo al contrario’, che è accanto al progetto politico del generale”. Vannacci non partecipa al flash mob e a chi chiede se alcuni parlamentari voteranno no alla risoluzione di maggioranza, Pomarici risponde: “Noi pensiamo sicuramente sì, poi si vedrà chi si sarà distinto”. A chi chiede se Vannacci dovrebbe uscire dalla Lega, risponde: “Allo stato attuale il generale è all’interno della Lega, da qui in avanti si vedrà”. E conclude: “Noi oggi ci auguriamo solo che il Parlamento voti contro questo provvedimento”.