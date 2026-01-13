Luigi Nicolais, autorità e istituzioni ai funerali dell’ex ministro e ricercatore

Napoli dice addio a Luigi Nicolais, ex ministro, professore emerito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e cittadino benemerito della città di Ercolano. Oltre mille persone hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Santa Chiara. Presenti istituzioni, autorità, amici e familiari per l’ultimo saluto a Gino, come lo chiamavano tutti. Hanno preso parte alla cerimonia anche Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Ciro Buonajuto, consigliere regionale e già sindaco di Ercolano, Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Antonio Bassolino, ex presidente della Regione Campania.