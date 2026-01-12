Carceri, Salis/Cucchi: "Caro ministro Nordio pensi a formare gli operatori oltre a creare nuovi reati"

(LaPresse) Il 50% dei detenuti di Regina Coeli assume psicofarmaci, il 35% è tossicodipendente, in tanti sono affetti da patologie psichiche e non dovrebbero essere qui. Dormono su materassi di gommapiuma senza rivestimenti né lenzuola. Ci sono molti casi di scabbia. Di fatto dall’approvazione del DL Carceri (nel luglio del 2024) nulla è cambiato. È il triste rapporto documentato dalle parlamentari di Avs, Ilaria Cucchi e Ilaria Salis che questo pomeriggio hanno effettuato un’ispezione nel carcere di Regina Coeli: “L’unica vera notizia – dice ancora Cucchi – è che ci sono meno detenuti ma solo perché tre sezioni sono chiuse a causa del crollo di un tetto”. Salis e Cucchi hanno poi lanciato un appello a Nordio: “Caro ministro, oltre ad introdurre nuovi reati si preoccupi anche di formare i detenuti”.