Referendum, Fratoianni: "Meloni ha confessato, vuole scalpo magistratura"

“Giorgia Meloni ieri ha confessato, c’è poco da girarci intorno, ha confessato. La sua conferenza stampa è stata un lungo attacco nei confronti della magistratura, un lungo lavoro di delegittimazione della magistratura. È l’ossessione della destra italiana da trent’anni. I giudici sono l’ossessione di questa destra, da trent’anni, e con questa controriforma vogliono portarne a casa lo scalpo”. Così il co portavoce di Avs Nicola Fratoianni arrivando al Centro Frentani per il lancio della campagna per il No al Referendum sulla riforma della giustizia.

Questa è la verità. È una controriforma che non risolve in nessun modo i problemi della giustizia italiana, non interviene sulla lunghezza del processo, sulla carenza degli organici e sulla digitalizzazione del fascicolo. Niente di tutto questo – ha aggiunto – Ha un unico obiettivo quello di demolire la separazione dei poteri e di colpire l’autonomia della magistratura, di controllarla, e rivela un altro dei problemi di questa destra. L’allergia cronica fortissima, le provoca proprio un prurito insostenibile, nei confronti di ogni forma di controllo. Vale per la magistratura, vale per la magistratura contabile. Se la Corte dei conti dice che qualcosa non funziona si riforma la Corte dei conti. Se la sicurezza non va bene in un paese in cui la destra tutti i giorni parla della sicurezza, fa decreti di sicurezza un dopo l’altro, la colpa è dei magistrati”.