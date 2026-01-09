Meloni ai giornalisti: "Non capisco contestazione su contratto, non è competenza governo"

Giorgia Meloni commenta il flash mob organizzato dalla Federazione nazionale della stampa all’inizio della sua conferenza stampa di inizio anno organizzata dall’Ordine dei giornalisti. “Seguiamo anche la questione del contratto, c’è un tavolo aperto. Il contratto è scaduto da tempo e figuriamoci se non condivido il tema. Questo governo ha particolarmente a cuore il tema del rinnovo dei contratti, lo abbiamo dimostrato e lo dimostravano i nostri provvedimenti, dopodiché non mi è chiara la ragione per la quale si faccia una mobilitazione in questo contesto perché immagino che tutti sappiano che la competenza del contratto non è del governo. La responsabilità su questo non è del governo, quindi capisco che è un momento di visibilità ma siccome l’immagine che ne esce è una contestazione al presidente del Consiglio e non so se in passato sia mai accaduto che alla conferenza stampa di fine anno del presidente del consiglio si facciano delle contestazioni tra l’altro su materie che non sono di competenza del presidente del Consiglio voglio semplicemente segnalare al mondo che non dipende da noi”, le parole della premier nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera.