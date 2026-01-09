Crans-Montana, Tajani: "Giusto che Italia si costituisca parte civile"

In merito alla strage di Crans-Montana “credo che sia giusto che l’Italia si costituisca parte civile perché questa è una ferita che è stata inferta a tutto il nostro Paese. Avete visto quanta commozione c’è stata in Italia”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della funzione in memoria delle vittime di Crans-Montana. “È ovvio che ci sono delle responsabilità – ha aggiunto – non è stata una fatalità”.

Il ministro ha poi commentato quanto sta accadendo in Venezuela in merito alla liberazione dei prigionieri, tra cui Alberto Trentini: In Venezuela “stiamo lavorando affinché possano essere liberati tutti” gli italiani detenuti. “Speriamo che ne escano il più possibile”. “Ho parlato con il primo che è stato liberato (Biagio Pilieri, ndr) questo pomeriggio – ha aggiunto – era in buone condizioni. Ho ringraziato la nostra diplomazia per quello che ha fatto”, ha quindi aggiunto Tajani.