Venezuela, tensioni a presidio contro Trump. Strappato volantino anti Maduro

Attimi di tensione al presidio organizzato, in piazza Barberini a Roma, contro quella che viene definita l’aggressione di Donald Trump al Venezuela. Due venezuelani oppositori di Maduro sono arrivati in piazza con un volantino che recitava “Siamo pronti per la ricostruzione di un Venezuela libero”. Alcuni manifestanti, sentendosi provocati, hanno strappato il volantino e iniziato a battibeccare con il ragazzo, che si è definito rifugiato politico qui in Italia. Un manifestante italiano ha mostrato a sua volta un’immagine di Maduro incatenato e bendato, richiamandosi al principio dell’habeas corpus. Duro botta e risposta tra i venezuelani, che rimarcavano le condizioni di vita nel proprio paese prima dell’intervento americano, e alcuni presenti che si opponevano a quanto fatto da Trump. Il tutto si è risolto in maniera pacifica.