Manovra 2026, Cuperlo cita Marzullo durante la seduta notturna: applausi dell’Aula

L’ironia di Gianni Cuperlo strappa l’applauso dell’Aula di Montecitorio durante la seduta notturna sulla manovra 2026 e le votazioni degli ordini del giorno. Il deputato dem, nel corso del suo intervento, cita Gigi Marzullo con una delle celebri frasi con cui il conduttore chiudeva la sua trasmissione ‘Sottovoce’. “Ancora una volta siamo qui, come di consueto sempre di notte. Quando un giorno è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato, un giorno in più per amare, per sognare, per vivere”, afferma Cuperlo mentre chiede al governo di rivedere i tagli al Fondo del cinema e dell’audiovisivo. Tutto l’intervento del deputato è all’insegna dell’ironia: “Qui si fa l’Italia o si dorme”, la sua conclusione. Il democratico elenca, sempre ironicamente, anche una serie di titoli di film e produzioni che sarebbero in lavorazione: “‘Natale ad Atrju’, ‘Dante Alighieri e la Repubblica sociale’, ‘Peter Pan a Pontida’, fino alla serie Pasolini e La Russa, biografie parallele”.