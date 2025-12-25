Gli auguri di Natale di Meloni sui social, la premier con felpa ‘Anche a te e famiglia”

“Buon Natale”. E’ il messaggio di auguri della premier Giorgia Meloni che nell’immagine postata sui social appare sorridente davanti all’albero addobbato e con indosso una felpa rossa con la scritta ‘Anche a te e famiglia’. In mano una tazzina di caffè, rossa anche quella.

Giorgia Meloni sui suoi account social

Ignazio La Russa e la foto con Papa Leone XIV

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invece scelto una foto che lo ritrae insieme a Papa Leone XIV. “Ho scelto questa foto, carica di significato e scattata accanto al presepe durante la recente visita del Santo Padre in Senato, per augurare a tutti voi un buon Natale. Il mio auspicio è che siano giorni di serenità e di pace, vissuti nel calore degli affetti e in quella speranza che il Natale rinnova ogni anno”, si legge nel post del presidente di Palazzo Madama.

Ignazio La Russa sul suo account Instagram

Salvini: “Dopo 5 anni è il primo Natale da assolto”

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato un videomessaggio sui social. “Tanti, tanti e tanti auguri di serenità, di salute, di successo, di pace per il mondo che ci circonda”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini in un videomessaggio sui social. “Io sono felice perché dopo cinque anni di processi, di viaggi e testimonianze, è il primo Natale che posso festeggiare in famiglia, non più da indagato o da imputato, ma da italiano assolto, libero, perché ho difeso la sicurezza, i confini e la dignità del mio Paese”, ha spiegato riferendosi all’epilogo della vicenda giudiziaria Open Arms che lo ha visto coinvolto dal 2019. “Non la faccio lunga. Vi auguro che il 2026 vi porti tutto quello che questo 2025 ha faticato a portare nelle vostre case. Auguri, auguri e ancora auguri”, ha aggiunto.