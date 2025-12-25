Natale 2025, Salvini sui social: "Dopo 5 anni è il primo che festeggio da assolto"

“Tanti, tanti e tanti auguri di serenità, di salute, di successo, di pace per il mondo che ci circonda”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini in un videomessaggio sui social. “Io sono felice perché dopo cinque anni di processi, di viaggi e testimonianze, è il primo Natale che posso festeggiare in famiglia, non più da indagato o da imputato, ma da italiano assolto, libero, perché ho difeso la sicurezza, i confini e la dignità del mio Paese”, ha spiegato riferendosi all’epilogo della vicenda giudiziaria Open Arms. “Non la faccio lunga. Vi auguro che il 2026 vi porti tutto quello che questo 2025 ha faticato a portare nelle vostre case. Auguri, auguri e ancora auguri”, ha aggiunto.