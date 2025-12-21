Concerto di Natale nell'Aula del Senato: ospite Claudio Baglioni

(LaPresse) – L’Aula di Palazzo Madama ha ospitato il tradizionale Concerto di Natale, giunto alla ventottesima edizione. Ospite del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ospite d’onore Claudio Baglioni – che ha ricevuto la Martinella, simbolo storico del Senato, quale riconoscimento per la sua prestigiosa carriera e per l’ideazione del “GrandTour LA VITA È ADESSO” – in una esibizione inedita e speciale. L’Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli e il Soprano Maria Agresta hanno eseguito musiche di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.