Ucraina, Salvini: "Decreto sia diverso dagli anni passati, focus su difesa e non offesa"

Le parole di Vladimir Putin sui leader europei? “Io non sono un tifoso. Quando c’era ancora il conflitto aperto fra Israele e Hamas, non andavo in piazza con le bandiere. Qua non si tratta di tifare per Putin, Zelensky, Trump, qua si tratta di lavorare per la pace. Ecco, mi spiace che una volta la sinistra più che di guerra parlava di pace, adesso parlano di armi, di missili, di bombe, di conflitto. Ho sentito parole terrificanti questa mattina a Bruxelles da parte di alti responsabili dell’Unione europea che parlano di sangue, di armi, di bombe. Noi stiamo lavorando perché il decreto Ucraina che arriverà in votazione sia diverso dagli anni passati, che si concentri sulla difesa e non sull’offesa, quindi sulla difesa dell’Ucraina e non sull’attacco alla Russia”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Casalecchio di Reno (Bologna).