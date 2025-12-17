Processo Open Arms, pg di Cassazione: “Confermare l’assoluzione per Salvini”

I tre Pg della Cassazione hanno chiesto il rigetto del ricorso della procura della Repubblica di Palermo e quindi la conferma dell’assoluzione per Matteo Salvini, imputato nel processo Open Arms. Salvini era stato assolto dalla seconda sezione penale del tribunale di Palermo. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. A luglio 2025, aveva dichiarato: ““Ho fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere i confini non è un reato. Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti: non mi preoccupo”.

I tre Pg della Cassazione hanno chiesto il rigetto del ricorso della procura della Repubblica di Palermo e quindi la conferma dell’assoluzione per Matteo Salvini, imputato nel processo Open Arms. Salvini era stato assolto dalla seconda sezione penale del tribunale di Palermo. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio.