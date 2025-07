“Ho fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere i confini non è un reato. Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti: non mi preoccupo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, dopo che la Procura di Palermo ha impugnato l’assoluzione del leader del Carroccio in primo grado sul caso Open Arms.