Ucraina, Salvini: “Su asset russi bene il Governo, UE scherza col fuoco”

“Personalmente lo ritengo un azzardo, un’imprudenza e bene ha fatto il Governo italiano a mettere i puntini sulle i, perché siamo in un libero mercato, non siamo in guerra contro la Russia, o stanotte qualcuno a Bruxelles, a Parigi, a Berlino ha dichiarato guerra alla Russia oppure non siamo in guerra contro la Russia, confiscare beni, soldi, negozi ha come controindicazione che i russi faranno altrettanto, evidentemente”. A dirlo è il ministro dei trasporti e vice premier, Matteo Salvini parlando del via libera della UE al congelamento degli asset russi, a margine della festa provinciale della Lega a Milano.