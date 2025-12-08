Atreju, Fini sul palco con Rutelli: “Mio errore sciogliere Alleanza Nazionale, Meloni ha ricostruito comunità”

A 32 anni dalla loro sfida del 1993 alle elezioni per sindaco di Roma, Gianfranco Fini e Francesco Rutelli si ritrovano per un confronto sul palco di Atreju, la festa della giovanile di Fratelli d’Italia in corso nella Capitale. “È un momento bello, emozionante. Un ritorno a casa, se me lo consentite”, ha detto l’ex presidente della Camera all’inizio dell’evento. I due poi hanno parlato di molti temi politici, sia passati che attuali.

Fini: “Mio errore sciogliere An, Meloni ha ricostruito questa comunità”

“L’errore è stato chiedere e ottenere lo scioglimento di Alleanza Nazionale, perché era era un movimento politico basato su un senso comunitario. Ma il merito che ha avuto Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni è ricostruire questa comunità, perché se si rimane al di fuori del proprio perimetro si rischia di essere in qualche modo apolidi. Poi è chiaro che sono passati tanti anni, è tutto cambiato, è tutto diverso e quindi mi riconosco, l’ho votata, la voterò. Non condivido al 100%, come è naturale da uomini liberi”, ha detto Fini, storico leader di An, in merito all’eredità lasciata dal suo partito a quello della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Rutelli: “Centrosinistra di oggi? Fatemi la domanda successiva”

Rutelli, che vinse quelle elezioni comunali del 1993 con il centrosinistra, ha invece glissato quando la moderatrice del confronto, Hoara Borselli, gli ha chiesto se si riconosca nel centrosinistra di oggi: “Faccia la domanda successiva“, ha affermato.