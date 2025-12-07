Ucraina, Meloni sente Zelensky: incontro a Roma nei prossimi giorni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Nel corso del colloquio, la presidente Meloni ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane.

Meloni ha inoltre nuovamente espresso sostegno al processo negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura.

Funzionale a tale percorso è la reiterata disponibilità dell’Ucraina a sedere in buona fede al tavolo negoziale. È stato pertanto nuovamente ribadito l’auspicio che da parte russa si manifesti analoga apertura.

Zelensky: “Grato a Meloni per sforzi diplomatici e sostegno offerto”

“Ho avuto una conversazione molto approfondita con il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni. Sono grato per la grande attenzione riservata agli sforzi diplomatici e per il sostegno alle nostre infrastrutture energetiche con le attrezzature che l’Italia fornirà nei prossimi giorni”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Abbiamo discusso i risultati del nostro impegno con la parte americana, nonché le prospettive e le sfide attuali. C’è ancora molto lavoro da fare insieme per garantire che la Russia si impegni sinceramente a porre fine alla guerra. L’Italia sostiene chiaramente la necessità di una sicurezza reale e di prevenire qualsiasi nuova escalation del conflitto. Stiamo preparando iniziative congiunte in Europa per far funzionare la diplomazia. Grazie!”, aggiunge Zelensky.