Cittadinanza italiana, nuova proposta Lega: più requisiti per nati in Italia

Esame di integrazione e assenza di condanne tra le nuove condizioni previste

La Lega presenta una nuova proposta di legge sulla cittadinanza italiana, che introduce requisiti più stringenti per i cittadini stranieri nati in Italia. Secondo il testo a firma Jacopo Morrone, Riccardo Molinari, Giorgia Andreuzza, Ingrid Bisa ed Elena Maccanti, non sarà più sufficiente la semplice dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età.

Nuovi requisiti previsti

Tra le condizioni aggiuntive, la proposta prevede:

Il superamento di un esame di integrazione , con contenuti e modalità stabiliti dal Ministero dell’Interno , volto a verificare l’integrazione e la conoscenza delle regole sociali e giuridiche minime.

, con contenuti e modalità stabiliti dal , volto a verificare l’integrazione e la conoscenza delle regole sociali e giuridiche minime. Assenza di condanne penali per delitti non colposi.

per delitti non colposi. Assenza di procedimenti penali in corso per delitti non colposi.

per delitti non colposi. Non ammissione all’applicazione della pena su richiesta delle parti per delitti non colposi.

per delitti non colposi. Assenza di delitti commessi nei tre anni precedenti per i quali si è beneficiato del perdono giudiziale.

Obiettivi della proposta

Secondo gli estensori, la legge mira a razionalizzare il sistema di riconoscimento della cittadinanza e di accesso allo status di lungo soggiornante, garantendo un immediato e pieno accesso ai diritti sociali, ma riducendo quelli che vengono considerati oneri e costi per le finanze pubbliche.

La proposta della Lega apre così un dibattito sul futuro della cittadinanza italiana, con possibili impatti sulle procedure per i nati in Italia e sulle modalità di integrazione dei giovani stranieri residenti nel Paese.