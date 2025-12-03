Totò Cuffaro, l’ex presidente della Sicilia agli arresti domiciliari per corruzione

L’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro è stato arrestato e messo ai domiciliari. Il politico di Raffadali (Agrigento) è accusato corruzione nell’ambito dell’indagine della procura di Palermo sugli appalti in Regione. I carabinieri del Ros hanno eseguito questa mattina l’ordinanza del gip. Nessuna misura invece per altri due indagati eccellenti, il deputato nazionale Saverio Romano e il deputato regionale della Democrazia cristiana Carmelo Pace.

Altri 16 indagati

Inoltre ci sono altri 16 indagati: Vito Raso (lo storico segretario di Cuffaro), Carmelo Pace (deputato regionale della Dc), Roberto Colletti (ex manager di Villa Sofia), Antonio Abbonato, Ferdinando Aiello, Paolo Bordonaro, Alessandro Mario Caltagirone, Marco Dammone, Giuseppa Di Mauro, Vito Fazzino, Antonio Iacono, Mauro Marchese, Sergio Mazzola, Paolo Emilio Russo, Giovani Tomasino e Alessandro Vetro.

Le dimissioni di Cuffaro da segretario della Dc

In seguito all’inchiesta, l’8 novembre scorso, Cuffaro aveva comunicato le dimissioni da segretario della Dc. “Ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana. Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al Partito. Il presidente ha convocato per il 20 novembre il consiglio nazionale della Dc, che sarà chiamato a esaminare e ad accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni organizzative”.

L’11 novembre i carabinieri del Ros hanno sequestrato 80mila euro in contanti in due abitazioni dell’ex presidente della Sicilia, a Palermo e a San Michele Ganzaria, nel Catanese.