Totò Cuffaro, sequestrati 80mila euro in contanti

I carabinieri del Ros hanno sequestrato 80mila euro in contanti in due abitazioni dell’ex segretario della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro. I militari li hanno trovati durante le perquisizioni nelle case di Palermo (40mila) e di San Michele Ganzaria, nel Catanese. Su Cuffaro pende una richiesta d’arresto della procura palermitana per associazione a delinquere, corruzione e turbativa d’asta nell’ambito di una serie di appalti nella sanità siciliana. L’ex governatore, già condannato a sette anni per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra, verrà interrogato venerdì 14 novembre dal gip Carmen Salustro.

Il pm Maurizio de Lucia aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione Sicilia e per il deputato di Noi Moderati Saverio Romano. Nell’inchiesta sono coinvolte altre 16 persone: Vito Raso (lo storico segretario di Cuffaro), Carmelo Pace (deputato regionale della Dc), Roberto Colletti (ex manager di Villa Sofia), Antonio Abbonato, Ferdinando Aiello, Paolo Bordonaro, Alessandro Mario Caltagirone, Marco Dammone, Giuseppa Di Mauro, Vito Fazzino, Antonio Iacono, Mauro Marchese, Sergio Mazzola, Paolo Emilio Russo, Giovani Tomasino e Alessandro Vetro.

Totò Cuffaro si dimette da segretario nazionale della Dc

In seguito all’indagine Cuffaro ha comunicato le sue dimissioni da segretario della Dc. “Ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana. Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al Partito. Il presidente ha convocato per il 20 novembre il consiglio nazionale della Dd, che sarà chiamato a esaminare e ad accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni organizzative”, aveva fatto sapere in una nota diffusa l’8 novembre scorso.