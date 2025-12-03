Francesca Albanese, a Firenze rinviato il voto sulla concessione della cittadinanza

“In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale. C’è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell’atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Francesca Albanese ha fatto per l’Onu”. Così Stefania Collesei, consigliera comunale del Pd e presidente della commissione Pace del Comune di Firenze, ha spiegato la scelta di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi, di Sinistra Progetto Comune, dal titolo ‘Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese’, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi.

Nel corso dei lavori della commissione, Collesei ha annunciato che nella seduta successiva saranno discussi alcuni emendamenti al testo della risoluzione, tra cui la proposta un riconoscimento per il lavoro fatto da Albanese, che potrebbe essere un convegno in Palazzo Vecchio sui report della relatrice speciale dell’Onu.

Secondo Caterina Arciprete di Avs-Ecolò, “si deve lavorare per trovare una concretezza del riconoscimento, perché sia un riconoscimento anche a Francesca Albanese e non solo al suo report”, e per questo “ben venga un convegno ma non è sufficiente, bisogna lavorare nella maggioranza per fare un passo in più”.

Per Palagi, infine, “c’è una responsabilità politica della sindaca che ha scelto, lunedì, di anticipare la discussione senza permettere di spiegare le nostre argomentazioni” e “per noi è imprescindibile che ci sia un riconoscimento a Albanese che faccia capire che lei è la benvenuta in questa città”.

Draghi (Fdi): “Funaro esprima in commissione parere su Albanese”

“Suggerisco alla presidente della commissione Pace Stefania Collesei di invitare in commissione, in base all’art 35 comma 2 del regolamento del Consiglio comunale e all’art 27 c. 3 dello Statuto, la sindaca Sara Funaro a discutere sulla mozione per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Se la presidente la invitasse, la prima cittadina sarebbe obbligata da queste norme a venire. E sarebbe il modo giusto per fare chiarezza con la maggioranza che la sostiene in Consiglio comunale, che appare divisa sul tema, molto più di dichiarazioni rilasciate alla stampa”. Lo ha detto il consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente vicario del consiglio comunale di Firenze, Alessandro Draghi, a margine della seduta della commissione Pace, che oggi si è riunita per discutere la risoluzione presentata da Spc sulla cittadinanza onoraria alla relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi Francesca Albanese.

“Riteniamo inoltre – ha aggiunto Draghi – che il dibattito su quanto avviene a Gaza e in Medio Oriente non debba essere a senso unico. Nostro dovere di Istituzione è di ascoltare tutte le voci; per questo riterrei quantomai opportuno che in commissione fossero audite la comunità ebraica e l’associazione Italia-Israele”.