Alberto Trentini, Rubio a Tajani: “Usa a fianco dell’Italia nel caso”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un lungo colloquio telefonico con il segretario di Stato americano, Marco Rubio, per discutere degli sforzi di mediazione in corso per la pace in Ucraina, della crisi a Gaza e in Medioriente e della situazione in Venezuela. Secondo quanto si legge in una nota della Farnesina, “i due ministri hanno discusso innanzitutto del Paese latino-americano, che resta motivo di preoccupazione comune. Il Ministro Tajani ha ricordato la condizione dei numerosi connazionali detenuti ingiustamente in Venezuela, tra cui Alberto Trentini, su cui il Governo continua a lavorare senza sosta anche in coordinamento con i partner statunitensi. Il segretario di Stato ha confermato al ministro Tajani che gli Stati Uniti sono impegnati al fianco dell’Italia nel caso Trentini e per tutti i detenuti politici”.

Trump: “Presto attacchi di terra contro narcos Venezuela”

Di Venezuela ha parlato poi anche Donald Trump con i giornalisti nello Studio Ovale. Il presidente Usa ha affermato che molto presto gli Stati Uniti condurranno anche attacchi “di terra” contro i narcotrafficanti provenienti dal Venezuela.

Il 27 novembre la visita in carcere dell’ambasciatore

Il 27 novembre scorso l’ambasciatore d’Italia a Caracas Giovanni De Vito aveva effettuato a Caracas una visita consolare ad Alberto Trentini durante la quale aveva potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. L’ambasciatore aveva riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini “in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa”. La visita, aveva sottolineato la Farnesina, “è stata effettuata nell’ambito dell’azione politica e diplomatica che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani stanno costruendo da mesi per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti”.