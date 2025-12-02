Torino, ginecologo Silvio Viale assolto da accuse violenza sessuale

Silvio Viale, ginecologo e consigliere comunale per +Europa a Torino, è stato assolto in primo grado dal Tribunale di Torino dall’accusa di violenza sessuale ai danni di alcune sue pazienti. La Corte ha pronunciato la sentenza di assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato“. Viale era sotto processo dopo alcune denunce relative a presunti palpeggiamenti e frasi a sfondo sessuale, presentate da alcune pazienti.

Viale: “Sollevato da sentenza ma amareggiato per accusa infamante”

“Mi sento sollevato, anche se un po’ amareggiato da tutta questa storia. Purtroppo in questi casi è la vicenda in sé che, di fatto, è una condanna, perché comunque è una accusa infamante, anche se poi non regge alle prove, e questo lo vedremo con le motivazioni”, ha detto Silvio Viale a LaPresse, commentando l’assoluzione. “La soluzione che il fatto non costituisce reato ovviamente è di gran sollievo. L’assoluzione rende giustizia soprattutto alla visita ginecologica: sono quindi contento per i miei colleghi e per le mie colleghe. Per il resto continuerò a mantenere il silenzio sulle singole questioni. Io sono convinto di non aver mai fatto niente. Ho continuato a lavorare, a fare il consiglio comunale. Tutto come prima, e non ho mai smesso perché non ho mai perso la dignità“.

Chi è Silvio Viale

Silvio Viale è un medico ginecologo e politico piemontese, nato a Cuneo il 2 giugno 1957, noto per la sua lunga militanza nel mondo radicale e liberale. Lavora da anni come dirigente medico ginecologo all’Ospedale Sant’Anna di Torino, e si definisce da anni ginecologo “non obiettore”. È considerato uno dei principali promotori in Italia dell’uso della pillola abortiva RU486. È stato dirigente di Radicali Italiani e ha una lunga storia di impegno politico su temi come aborto, contraccezione, diritti civili, eutanasia e libertà di ricerca scientifica. Attualmente è consigliere comunale a Torino con +Europa.