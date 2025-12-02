Nato-Russia, Tajani su Cavo Dragone: "Riflettere su parole esatte, vanno interpretate in maniera diversa"

“Bisogna riflettere sulle parole esatte che lui ha detto in inglese, non sulla traduzione italiana”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine della assemblea di Alis a Roma, ha risposto sulle polemiche sollevate dalle dichiarazioni dall’ammiraglio Cavo Dragone sul possibile attacco preventivo della Nato alla Russia. “Essere proattivi significa essere pronti a intervenire in caso di attacchi – ha continuato Tajani – Un po’ diversa, non ne farei un caso bisogna sempre essere prudenti. La difesa proattiva è una difesa che può prevenire gli attacchi significa attaccare per avere un sistema. Anche il ministero degli Esteri con la riforma avrà una direzione generale della sicurezza. Ci sarà una sala operativa che farà delle valutazioni politiche per prevenire e respingere gli attacchi cibernetici o legati all’intelligenza artificiale che verranno fatte alle nostre ambasciate o alle nostre banche dati”.