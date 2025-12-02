Carceri, appello di La Russa: “Un decreto entro Natale per dare un po’ di respiro”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sull’emergenza carceri. “Vogliamo cercare prima di Natale, per l’emergenza bontà e non l’emergenza caldo come era in estate, vogliamo fare un appello perché qualcosa avvenga immediatamente, con un decreto, un provvedimento? Il mio invito è a chi ha il potere e la potestà di farlo di affrontare oggi anche solo la lampadina e non il lampadario e la luna, ma un po’ di respiro per chi la pena l’ha quasi già scontata e magari la continui ad affrontare dentro di sé”. La Russa lo ha detto intervenendo alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo ‘L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane’.

“Più che pensare alla soluzione ideale dobbiamo passo passo vedere come fare. Io ci ho provato a fare un piccolo passetto, però ci vuole tempo. In questi due anni qualcosa bisognerà fare. Non sta funzionando, non ha funzionato la capacità del mondo che si occupa di questo problema di spingere a fare piccoli passi. Se chiediamo la luna non avremo una lampadina, se chiediamo un lampadario forse avremo una lampadina. Avremo ad esempio la possibilità che due autori di un libro come questo possano girare a presentarlo”, ha aggiunto.