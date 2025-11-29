Greta Thunberg scherza su Meloni: "La premier? Non mi appassiona molto"

“Cosa penso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Non mi appassiona molto” risponde così ai cronisti l’attivista Greta Thunberg a margine del convegno “Rebuild Justice. Ricostruire la giustizia” all’Università Roma Tre. Dopo la domanda sembra trattenere una risata con un sorriso per poi rispondere “not too fond”, “non mi appassiona molto”.Prima del siparietto Thunberg ha risposto alle domande dei giornalist sulla situazione a Gaza: “Il cessate il fuoco? Si parla di cessate il fuoco ma i palestinesi continuano a subire attacchi e Israele continua a provocare la fame”.