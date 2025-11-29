Gaza, Albanese: “Piano di pace? È carta bianca a Israele per pulizia etnica”

“Sono veramente basita dalla mancanza di consapevolezza in questo paese su quello che sta succedendo a Gaza. Era del tutto prevedibile dopo il video di Trump che l’obiettivo di Netanyahu e degli Stati Uniti era di costruire su una scena del crimine. Si vuole dare carta bianca a Israele per continuare la pulizia etnica della Palestina. Se in Italia non si capisce questa cosa se continua a brancolare nel buio”. Lo ha detto la Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese a margine del convegno “Rebuild Justice-Ricostruire la giustizia” all’Università Roma Tre. “Israele non ha interesse a smettere di ammazzare i palestinesi e mandarli via. In qualche modo, sia a Gaza che in Cisgiordania, vuole convincerli ad andare via. È proprio colonialismo di insediamento vecchio stampo”.