Consenso libero, centrodestra chiede correzioni alla legge in tema di violenza sessuale: slitta l’approdo in Aula

Dopo l’approvazione all’unanimità alla Camera, slitta l’approdo in Aula al Senato della nuova legge in tema di violenza sessuale che introduce un ruolo essenziale nella configurazione del reato all’assenza di consenso libero e attuale della vittima, recependo la Convenzione di Istanbul. Dopo gli auspici delle opposizioni e dello stesso presidente del Senato, Ignazio La Russa, su un approdo in Aula della proposta di legge senza modifiche già nella giornata di oggi 25 novembre (data simbolica perché coincide con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne), in Commissione Giustizia, dove era appena cominciato l’esame del provvedimento, il centrodestra ha chiesto correzioni e un breve ciclo di audizioni.

Senatori del centrosinistra abbandonano la riunione per protesta

La richiesta ha dato vita a un acceso scontro tra maggioranza e opposizioni, con i senatori di centrosinistra che hanno abbandonato la riunione in segno di protesta. La presidente della Commissione Giulia Bongiorno ha confermato che le richieste di correzioni, giunte da tutti i gruppi di maggioranza, riguardano in particolare l’ultimo comma sulla diminuzione della pena “in casi di minore gravità”. Lo stesso ciclo di audizioni è stato chiesto dai gruppi di FdI, Lega e Forza Italia. “Siamo molto amareggiati e sorpresi. Una legge che aveva oggi la possibilità di celebrare un momento alto del Parlamento, è stata di fatto affossata. Come opposizioni abbiamo lasciato i lavori. Stringersi la mano con questa destra non vale niente”, hanno detto i senatori dem abbandonando i lavori.