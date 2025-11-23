Elezioni Regionali 2025, urne aperte in Veneto, Campania e Puglia: candidati, orari e come si vota

Urne aperte in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni Regionali. Coinvolti oltre 13 milioni di elettori.
Regionali Campania 2025: i candidati
- Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati ed ex deputato per il Movimento Cinque Stelle, è sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (Pd, M5S, AVS).
- Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e deputato di Fratelli d’Italia, è il candidato della coalizione del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega).
- Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, con Dimensione Bandecchi.
- Giuliano Granato, portavoce di Potere al Popolo.
- Carlo Arnese per Forza del Popolo.
- Nicola Campanile, candidato della lista Per – per le persone e la comunità.
Regionali Puglia 2025: i candidati
- Antonio Decaro (centrosinistra)
- Luigi Lobuono (centrodestra)
- Sabino Mangano, ex consigliere comunale del M5s a Bari
- Ada Donno, docente e attivista, candidata della lista civica Puglia Pacifista e Popolare
Regionali Veneto 2025: i candidati
- Alberto Stefani (centrodestra)
- Giovanni Manildo (centrosinistra)
- Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare)
- Riccardo Szumski (Resistere Veneto)
- Fabio Bui (Popolari per il Veneto)
Quando e come si vota
Per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, si vota oggi domenica 23 novembre fino alle 23 e domani lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. Gli elettori sono chiamati a esprimere una preferenza per il candidato presidente della Regione e una preferenza per il candidato consigliere (oppure due purché la seconda sia per un candidato di genere diverso). E’ ammesso anche il voto disgiunto: un candidato presidente e un candidato consigliere (o due di genere diverso) appartenenti a una diversa coalizione. E’ ammesso anche il voto al solo candidato presidente. Ammesso il solo voto di lista contrassegnando con una croce il simbolo prescelto, così come è anche ammesso il voto al singolo consigliere (o a due di genere diverso). In quest’ultimo caso il voto si intende espresso anche per la relativa lista qualora venga indicato con una croce il simbolo prescelto.