Elezioni Regionali 2025, urne aperte in Veneto, Campania e Puglia: candidati, orari e come si vota

Urne aperte in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni Regionali. Coinvolti oltre 13 milioni di elettori.

Regionali Campania 2025: i candidati

Roberto Fico , ex presidente della Camera dei deputati ed ex deputato per il Movimento Cinque Stelle, è sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (Pd, M5S, AVS).

, ex presidente della Camera dei deputati ed ex deputato per il Movimento Cinque Stelle, è sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (Pd, M5S, AVS). Edmondo Cirielli , viceministro degli Esteri e deputato di Fratelli d’Italia, è il candidato della coalizione del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega).

, viceministro degli Esteri e deputato di Fratelli d’Italia, è il candidato della coalizione del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega). Stefano Bandecchi , sindaco di Terni, con Dimensione Bandecchi.

, sindaco di Terni, con Dimensione Bandecchi. Giuliano Granato , portavoce di Potere al Popolo.

, portavoce di Potere al Popolo. Carlo Arnese per Forza del Popolo.

per Forza del Popolo. Nicola Campanile, candidato della lista Per – per le persone e la comunità.

Regionali Puglia 2025: i candidati

Antonio Decaro (centrosinistra)

(centrosinistra) Luigi Lobuono (centrodestra)

(centrodestra) Sabino Mangano , ex consigliere comunale del M5s a Bari

, ex consigliere comunale del M5s a Bari Ada Donno, docente e attivista, candidata della lista civica Puglia Pacifista e Popolare

Regionali Veneto 2025: i candidati

Alberto Stefani (centrodestra)

(centrodestra) Giovanni Manildo (centrosinistra)

(centrosinistra) Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare)

Riccardo Szumski (Resistere Veneto)

(Resistere Veneto) Fabio Bui (Popolari per il Veneto)

Quando e come si vota

Per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, si vota oggi domenica 23 novembre fino alle 23 e domani lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. Gli elettori sono chiamati a esprimere una preferenza per il candidato presidente della Regione e una preferenza per il candidato consigliere (oppure due purché la seconda sia per un candidato di genere diverso). E’ ammesso anche il voto disgiunto: un candidato presidente e un candidato consigliere (o due di genere diverso) appartenenti a una diversa coalizione. E’ ammesso anche il voto al solo candidato presidente. Ammesso il solo voto di lista contrassegnando con una croce il simbolo prescelto, così come è anche ammesso il voto al singolo consigliere (o a due di genere diverso). In quest’ultimo caso il voto si intende espresso anche per la relativa lista qualora venga indicato con una croce il simbolo prescelto.