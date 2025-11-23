Ucraina: Meloni: “Tutti stanno facendo la propria parte tranne la Russia”

“Il punto vero è che ad oggi la pressione ha portato massima disponibilità da parte dell’Ucraina, massima disponibilità da parte dell’Europa, zero disponibilità da parte della Russia. E quindi penso e continuo a dire ai miei interlocutori che di fronte a questa indisponibilità la pressione bisogna aumentarla per arrivare a una disponibilità perché è ovvio che altrimenti la possibilità di costruire una pace diventa più difficile. Io penso da tempo che Putin in buona sostanza non abbia una reale volontà di chiudere la guerra, di farlo in tempi brevi, penso che questo bluff si debba andare a vedere. Però sicuramente il modo migliore per vederlo è fare una proposta seria, sensata e metterla sul tavolo e capire chi ci sta e chi non ci sta. E io sono certa che di fronte a una proposta seria sensata l’Europa c’è, l’Ucraina c’è, gli Stati Uniti ci sono e speriamo che ci sia anche la Russia, ma potrebbe anche mancare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al termine del G20 dei leader a Johannesburg.

“No a totale controproposta a piano Usa, punti condivisibili”

“Non penso che si debba parlare di una controproposta” dell’Ue rispetto alla bozza Trump, perché in quel piano “molti punti sono condivisibili e anche per un fatto di tempo ed energie conviene concentrarci sulla proposta che c’è e sulle questioni dirimenti”, ha detto ancora Meloni. “Ho trovato una disponibilità da parte del presidente degli Stati Uniti” a modificare il piano per l’Ucraina “abbiamo fatto una telefonata abbastanza lunga – ha spiegato la premier anche con il presidente della Finlandia, Alex Stubb. Ho trovato una disponibilità, penso che il lavoro che i nostri sherpa stanno facendo oggi a Ginevra segua questo intendimento”.

“Parte piano Usa ha bisogno dell’Europa per essere attuato”

“Il tema di chi abbia scritto il piano mi interessa meno, mi interessa qual è il piano al quale arriviamo, non quello dal quale partiamo. Però molte questioni che sono inserite in questo piano riguardano l’Europa, nel senso che necessitano dell’Europa. Un pezzo di questo piano ha bisogno dell’Europa per essere realizzato. Questo riguarda il tema delle garanzie di sicurezza, riguarda il tema della ricostruzione, riguarda il tema dell’accesso dell’Ucraina all’Unione Europea. Cioè ci sono una serie di cose che riguardano noi e che altri eh chiaramente hanno bisogno di negoziare con noi”, ha detto la premier. “Il piano americano – ha sottolineato ancora Meloni – è una base di discussione per arrivare a una pace giusta e duratura. Serve appunto una discussione, è quella che stiamo intavolando con i nostri partner europei, con la Nato con gli americani, con gli ucraini oggi in un incontro nel quale purtroppo non conosco gli esiti perché è in corso”.

“Da Salvini no controcanto, coalizione non è caserma”

La presidente del Consiglio ha parlato anche del fronte interno: “Per quello che riguarda Salvini io non lo considero un controcanto, penso che noi siamo una coalizione, non siamo una caserma, penso che all’interno della mia maggioranza sia un bene che tutti esprimano chiaramente le loro posizioni, perché questo aiuta anche me, chiaramente, a ragionare”.