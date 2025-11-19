Ucraina, Calenda: "Salvini scodinzola verso Putin, Meloni chiarisca la sua posizione"

“Fino ad oggi, Meloni, Mattarella sono stati meritevolmente fermi su una linea pro Ucraina se questa linea di difesa si incrina c’è un grosso problema per il paese”. Così il fondatore di Azione Carlo Calenda parlando con i giornalisti. “Sappiamo che Salvini è tornato a scodinzolare alle prime difficoltà della situazione ucraina. Sappiamo dall’altro lato la posizione del Movimento 5 Stelle è per il disarmo dell’Ucraina quindi per il suo asservimento a Putin. Credo che sia arrivato il momento di ricompattare tutte quelle forze che credono che dall’Ucraina il futuro dell’Europa se vassalla di Putin della Cina o di Trump. Su questo Meloni deve chiarire la sua linea. Aggiungo: anche sulla questione di come fa l’Europa ad essere forte continua a perdurare il diritto di veto in sede al consiglio europeo”.