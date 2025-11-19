Meloni ha incontrato Mattarella al Quirinale: ieri la polemica tra FdI e Colle

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro era stato proposto dal Presidente Meloni questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. Dopo il colloquio, Giorgia Meloni è rientrata a Palazzo Chigi.

Ieri la polemica tra FdI e il Colle

Ad innescare la polemica politica ieri erano stati alcuni virgolettati attribuiti dal quotidiano ‘La Verità’ a Francesco Saverio Garofani, consigliere per la difesa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e incentrati su presunte manovre per sbarrare la strada a Giorgia Meloni. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro titolava in prima pagina ‘I consiglieri di Mattarella cominciano a tramare. Il piano del Quirinale per fermare la Meloni‘, spiegando che ‘chi è vicino a Mattarella vuol mettersi di traverso al premier. Un suo consigliere ragiona sulla nascita di una lista civica che attragga i centristi della maggioranza per portarli a sinistra’. A supporto della tesi una serie di dichiarazioni, riportate in due articoli, che avrebbe pronunciato l’ex parlamentare dem lunedì, giorno della riunione del Consiglio supremo di difesa (con Garofani seduto al fianco del Capo dello Stato), confermate da Belpietro, e di cui chiede conto il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. “Confidiamo che queste ricostruzioni siano smentite senza indugio in ossequio al rispetto che si deve per l’importante ruolo ricoperto dovendone diversamente dedurne la fondatezza“, riportava il comunicato del deputato.

Cirielli: “Tra Quirinale e premier grande rispetto istituzionale”

“Mai come questa volta abbiamo avuto una Presidenza della Repubblica che ha avuto un rispetto istituzionale del governo, ricambiato devo dire dalla premier alla stessa maniera”. Così Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, a margine di un incontro con il ministro per gli Affari europei, la coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, a Napoli. Sul caso del chiarimento chiesto dal capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami sul contenuto dell’articolo pubblicato da La Verità, Cirielli ha sottolineato “il livello sempre di grande correttezza e collaborazione istituzionale con il Governo” da parte del Quirinale, “come io da viceministro ho avuto modo personalmente di constatare. C’è una sintonia perfetta e una collaborazione istituzionale dalla parte della Presidenza, che in questi tre anni è stata veramente esemplare”.

Foti: “Bignami persona seria, nostra fiducia in Mattarella immutata”

“Se si legge attentamente quanto è stato dichiarato, l’unico chiarimento che è stato richiesto era alla persona che era citata nell’articolo del giornale. Tutto il resto non è stato neanche ipotizzato. La nostra fiducia nel Presidente Mattarella è immutata, non è mai stata messa in dubbio da alcuno. Spiace che non sia stato risposto alla domanda che è stata fatta da parte dell’interessato”. Così il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e per il Pnrr, Tommaso Foti, a Napoli a margine di un incontro con il candidato del centrodestra alla Regione Campania Edmondo Cirielli, sul caso del chiarimento richiesto dal capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami sull’articolo pubblicato dal quotidiano La Verità e la conseguente risposta del Quirinale. Rispondendo ai cronisti sulle modalità con le quali Bignami ha chiesto chiarimenti sul contenuto dell’articolo, Foti ha detto: “Io sono amico di Galeazzo Bignami da quando era un bambino, lo conosco e so che è una persona perbene e seria. La sua domanda era una domanda esclusivamente diretta all’interessato che era citato in un articolo del giornale.áNon penso che vi fosse un errore in questo atteggiamento, perché è un atteggiamento molto chiaro.áUno legge sul giornale una certa affermazione e si limita a dire all’interessato di smentire oppure anche confermarne il contenuto nel contesto in cui è avvenuto. Questo a oggi non c’è stato.áDopodiché un conto è quanto si afferma a titolo personale, un conto è la Presidenza della Repubblica che nessuno, a partire da Bignami, ha mai messo in dubbio, né come lealtà, né come capacità, né come testimone dell’unità nazionale”.