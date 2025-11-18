Lega, Zaia: "Vannacci non è un problema che ci sia o no, è un vicesegretario…"

“Non è un problema che ci sia o non ci sia Vannacci. Sono assemblee aperte a tutti e il fatto che questa arena sia così strapiena con più di 3mila persone, dà la dimostrazione di quanto sia sentita questa convocazione”. Così il governatore uscente del Veneto Luca Zaia a margine della chiusura della campagna elettorale a Padova. A chi gli chiedeva cosa rispondesse all’eurodeputato Roberto Vannacci che gli aveva ricordato di essere non un militante qualunque ma il vicesegretario della Lega, Zaia ha risposto: “Un vice, appunto”.