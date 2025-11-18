FdI attacca il Quirinale, Lupi: "Nessuna trama del Colle contro il governo"

ùMaurizio Lupi, leader di Noi Moderati, commenta il botta e risposta tra Fratelli d’Italia e il Quirinale in merito a una notizia diffusa dal quotidiano La Verità che parlava di un presunto piano del Colle per ostacolare la premier Giorgia Meloni. “No, non penso che dal Quirinale ci siano delle trame contro il governo, penso che se quel consigliere anche se in una conversazione privata abbia detto una stupidata, ma l’ha detta quel consigliere e penso chiederà scusa. Il presidente Mattarella da sempre è un punto di riferimento per tutti noi e per tutte le istituzioni, il giudizio non cambia”, ha detto il deputato a margine della chiusura della campagna elettorale in Veneto, a Padova.

Il capogruppo alla Camera di FdI, Galeazzo Bignami, ha chiesto alla presidenza della Repubblica di smentire la notizia mentre il Quirinale ha definito le accuse “ridicole” e ha respinto le voci. A chi chiedeva a Lupi se lui avrebbe usato i termini di Bignami, l’ex ministro ha risposto: “Avrei detto al consigliere del Quirinale che aveva detto una cosa fuori luogo o aveva bevuto tanto. Gli avrei detto di non dire più stupidate”.