Quirinale, Mattarella presiede la riunione del Consiglio Supremo di Difesa

Si è svolto oggi al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa, convocato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’ordine del giorno prevedeva l’esame dell’evoluzione dei conflitti in corso e delle iniziative di pace, con particolare riferimento all’Ucraina ed al Medio Oriente. Inoltre, il Consiglio ha valutato le minacce ibride con riferimento anche alla dimensione cognitiva e alle possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’Unione Europea e dell’Italia. Presenti, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il titolare degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il titolare del Mimit Adolfo Urso e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano.